Лавров: «Младоевропейцы тянут ЕС в сторону конфронтации с РФ и Белоруссией»

Прибалтика и Польша толкают Европейский союз к конфронтации с Россией и Белоруссией.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня в Москве на совместной пресс-конференции со своим белорусский коллегой Владимиром Макеем,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если военные эксперты польские говорят, что ситуация напоминает 1939 год, а почему бы они не вспомнили про 1938-й? Когда делили Чехословакию, например. Я считаю, что такие параллели абсолютно неуместны, они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят», – отметил Лавров.

«Младоевропейцы так называемые продолжают тянуть Европу в сторону нагнетания конфронтации и с Белоруссией, и с РФ. Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно еврогранды проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль, которая весьма и весьма опасна», – резюмировал министр, – сказал Лавров.

Макей и Лавров утвердили сегодня программу согласованных действий во внешней политике на 2022 – 2023 годы. По итогам заседания также подписаны план межмидовских консультаций на 2022 год и постановление коллегий, в котором нашли отражение договоренности по рассмотренным вопросам.