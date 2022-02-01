Лавров: Мы не дадим США замотать вопрос о расширении НАТО

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Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал пояснения относительно якобы ответа России на встречные предложения США по безопасности, которые были в письменной форме переданы американским послом в Москве.

Сегодня утром Госдеп США заявил, что получил письменный ответ от России, однако замглавы МИД Александра Грушко опроверг это утверждение.

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К вечеру необходимые пояснения дал министр Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

«Здесь есть недоразумения, потому что когда мы получили американскую реакцию, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении второстепенных вопросов… По ключевому для нас вопросу мы увидели крайне отрицательную реакцию США и НАТО. Они возводят во главу угла исключительно свободу выбора союзов… Когда мы получили реакцию Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно отписал это в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел стран ОБСЕ и ряда других государств. Сегодня я подтвердил Энтони Блинкену (госсекретарю США – ред.) , что это тема, которую мы не позволим замотать. Мы будем настаивать на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет. Тони Блнкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела», – сказал Лавров.

Телефонный разговор главы российского МИДа и госсекретаря США состоялся сегодня днем. Его итоги прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин.

«На данном этапе РФ обыграла НАТО и США – на руках В.Путина теперь есть бумага, удостоверяющая, что члены альянса не способны идти на компромисс ради общей безопасности, предпочитая силой продавливать свои интересы по всем направлениям. В ответ на обвинения России в «агрессивности» эта бумага, имеющая юридическую силу, на чём настаивала российская сторона, может быть предъявлена мировой общественности в качестве доказательства того, что именно США проявляют эту самую агрессивность. В ближайшее время документ попадёт в оборот.

На фоне подчёркнуто агрессивной Украины, поставок оружия из Британии, США и других стран, к удивлению наших конфидентов, внимание со стороны Брюсселя было сосредоточено на Белоруссии и Молдавии и перспективах перевода политического кризиса в эти страны.

При этом основная опасность разрушения Украиной «Минских соглашений» (а этот процесс идёт полным ходом) заключается в возобновлении масштабных военных действий на Донбассе с сопутствующими потерями среди мирного населения региона.

В то же время российская сторона регулярно предупреждала и «западных партнёров», и украинскую сторону о недопустимости явной подготовки решения проблемы ЛДНР военным путём. Период турбулентности будет длиться, скорее всего, до окончания Олимпиады в Пекине», – заключил Мухин.