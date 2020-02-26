Лавров: Мы не дадим Зеленскому вести себя по-ленински

26.02.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг слова своего украинского коллеги Вадима Пристайко о якобы готовящейся встрече министров стран-членов «нормандского формата».

Об этом Лавров заявил сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это, откровенно говоря, новости. Мы четко обозначили необходимость работы по сопровождению тех решений, которые принимались раньше. В Париже лидеры приняли целый пакет рекомендаций, которые рассматриваются в контактной группе. Потому что реализовать их можно только через контактную группу, где присутствуют и Киев, и Донецк, и Луганск», – сказал Лавров.

Он напомнил, что в Париже было в частности принято решение о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения, которое Украина отказалась выполнять.

«Господин Зеленский категорически отказался это поддерживать. Так что саботаж Минских соглашений, которые предусматривают полное разведение сил и средств, наблюдается уже не в первый раз. Надеюсь, украинское руководство будет следовать предвыборным обещаниям Владимира Зеленского о том, что он хочет прекратить войну, и не будет идти на поводу радикалов и неонацистов, которые хотят сорвать процесс урегулирования на востоке Украины», – сказал Лавров.

Он заявил, что срок нового саммита будет назначен только после того, как будет выполнено все, о чем главы государств-членов «нормандского формата» договорились в Париже, « включая и нормализацию на земле, и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штанмайера, и закрепление всех элементов особого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины».

«Второе требование Мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было попыток в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности. Я имею ввиду ту историю с разведением сил и средств, которое должно было состояться по всей линии соприкосновения, но президент Зеленский переиграл проект, который был согласован с его сотрудниками. Попытки по-ленински делать шаг вперед, два шага назад начинают мешать делу», – сказал Лавров.

«Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в нашей партии)» – название написанной в 1904 году работы лидера большевиков Владимира Ленина, посвященной партийным проблемам РСДРП.