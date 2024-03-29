Лавров: Нам объявлена война. Переговоры не планируются

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва не намерена возобновлять с США диалог о стратегической стабильности в условиях, когда Россия объявлена противником, которому нужно нанести военное поражение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

У него поинтересовались предложением США начать переговоры о стратегической стабильности.

«Они нам осенью передавали, как всегда, не удерживаясь от слива этой информации в СМИ, такой неофициальный документ, на который мы в январе, по-моему, ответили: невозможно разговаривать о стратегической стабильности в ситуации, когда мы объявлены противником, которому нужно нанести стратегическое поражение, а тот же самый Остин, по-моему, или кто-то из его генералов, не раз называл нас врагом. Слушайте, это просто какой-то сюрреализм», – сказал глава МИД РФ.

По его словам, Москва подробно объяснила, что готовы будет возобновить диалог по этому вопросу лишь в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие и движение в направлении поиска баланса интересов.

«Ну и еще раз говорю: в условиях, когда нам объявлена война, сказать, что, ну, давайте, мы там воюем с вами, помогаем украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на ваши гражданские и инфраструктурные объекты, пускай там они стреляют друг друга, а мы давайте сядем поговорим. Это смешно и не делает чести тем людям, которые в этой администрации в Вашингтоне занимаются внешней политикой. У них вообще утрачены навыки дипломатии, насколько я могу понять. Их развратила вот эта покорность, которую они почувствовали прежде всего у европейцев и у других стран, которые готовы прогибаться под американским диктатом, под угрозами санкций, ультиматумами, шантажом», – резюмировал Лавров.