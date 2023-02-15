Лавров намекнул, что Россия хотела бы внеочередных выборов в Молдове

Елена Острякова.  
15.02.2023 14:33
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Румыния


Украина пытается сорвать процесс приднестровского урегулирования.

Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пытается сорвать процесс приднестровского урегулирования. Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ, заявил...

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«Есть, безусловно, маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит в ЕС, подорвать российские позиции в механизме «5+2», который занимается приднестровским урегулированием, ослабить наши связи с Гагаузией и объявить РФ виновной во всех бедах Молдовы, потребовать вывода наших миротворцев и военнослужащих, которые охраняют огромные склады боеприпасов в Колбасной.

Нарастанием этой риторики, которую Киев сейчас пытается максимально разогреть, передав некий «конфиденциальные сведения» о планируемых нами провокациях и госпереворотах, конечно же, правительство Санду, в котором почти все являются румынскими гражданами, хочет отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики. Она вызывает все больше возмущения в обществе», – сказал Лавров.

По его мнению, Запад стремится активней вмешиваться во внутренние дела Молдовы.

«Хотя молдавские власти и продолжают говорить о намерении решить проблему Приднестровья и вывода российских войск исключительно дипломатическими методами, их подталкивают к совсем другой позиции. К тому, чтобы легитимные процессы в обществе подавлялись максимально жестко, дабы спровоцировать вмешательство Запада и в этой стране в более материальных формах, чем до сих пор», – сказал Лавров.

Он намекнул, что ситуацию могли бы разрешить внеочередные выборы.

«Там звучат призывы к проведению досрочных выборов. Это внутренне дело Молдовы. Мы не испытываем никакого удовольствия от использования этой страны в антироссийских целях», – сказал Лавров.

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