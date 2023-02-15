Лавров намекнул, что Россия хотела бы внеочередных выборов в Молдове

Украина пытается сорвать процесс приднестровского урегулирования.

Об этом сегодня, выступая в Госдуме РФ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть, безусловно, маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит в ЕС, подорвать российские позиции в механизме «5+2», который занимается приднестровским урегулированием, ослабить наши связи с Гагаузией и объявить РФ виновной во всех бедах Молдовы, потребовать вывода наших миротворцев и военнослужащих, которые охраняют огромные склады боеприпасов в Колбасной.

Нарастанием этой риторики, которую Киев сейчас пытается максимально разогреть, передав некий «конфиденциальные сведения» о планируемых нами провокациях и госпереворотах, конечно же, правительство Санду, в котором почти все являются румынскими гражданами, хочет отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики. Она вызывает все больше возмущения в обществе», – сказал Лавров.