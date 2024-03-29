Лавров намекнул на скорый конец Зеленского

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Россия согласна на проведение мирных переговоров с Украиной, но лишь с учетом текущих реалий на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он похвалил китайский мирный план по Украине, поскольку тот «опирался на анализ причин происходящего и учитывал необходимость эти первопричины кризиса устранить.

Министр подчеркнул, что договариваться надо на основе равной безопасности для всех участников процесса.

«Как эти принципы конкретно воплотить в жизнь, можно понять, только сев за стол переговоров, но не на условиях ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева в Европе, и в Лондоне, и в Соединенных Штатах, не на основе так называемой «формулы мира» [Зеленского], а на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, на основе принятия реалий на земле. И на основе гарантий законных интересов безопасности РФ. Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса. А на земле реалии тоже, по-моему, всем известны. Во-первых, это положение на том самом поле боя, и, во-вторых, законные со всех точек зрения, в том числе с международной, интересы населения, которое живет в Новороссии и в Донбассе, чьи права, связанные с образованием, со СМИ, в целом с использованием русского языка, с правом на сохранение своей истории, памяти о Великой Отечественной войне, были растоптаны киевским режимом. И не признавать эти реалии не получится», – убежден глава МИД РФ.

Издание напомнило, что президент Украины издал указ о запрете переговоров с президентом РФ, и поинтересовалось, как будет реагировать Москва на истечение срока полномочий Зеленского 21 мая, как это предусматривает конституция.

«Насчет указа Зеленского, запрещающего ему вести переговоры с правительством Путина, Владимир Владимирович не раз высказывался, когда он описывал нашу готовность вступить в серьезные переговоры. Он сказал западным покровителям Зеленского: так пусть он сначала отменит свой декрет. Эта тема уже фигурировала. Что касается 20 мая. Что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», – резюмировал Лавров.