17.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Политика, Россия, Украина
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Лавров напомнил, как Германия легла под майданщиков

Германия и многие другие европейские страны, помогавшие Украине в осуществлении государственного переворота, предпочитают не вспоминать неудобные для себя факты февраля 2014 года.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что есть санкции, есть позиция, которую Германия заняла после госпереворота на Украине. Который, собственно, состоялся в ситуации, когда позиция Германии была проигнорирована, и путчисты к Германии отнеслись, как к какой-то несуществующей величине. Германия же гарантировала соглашение, которое переворотчики разорвали.

К сожалению, Германия вместе с другими европейскими странами тогда просто развела руками, смирилась с незаконным актом, совершённым вопреки её собственной воли и вопреки её собственной подписи, и стала украинский кризис рассматривать исключительно с той точки, когда Россия ответила на волеизъявление жителей Крыма, и Крым после референдума вернулся в состав РФ», – заявил Лавров.

«В этом проблема – точка отсчёта. Наши западные коллеги отсюда считают. А то, как был этот госпереворот сделан, то, как лидеры этого переворота тут же приняли закон, который отменяет права русскоязычного населения, как тут же эти путчисты из национал-радикальных организаций потребовали, чтобы русские убирались из Крыма, это всё не считается, это всё было «до того». А вот расстроился Запад только когда крымчане сделали то, о чём они мечтали десятилетия после распада СССР», – добавил представитель МИД.

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