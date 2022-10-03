Лавров: Наступил момент истины

03.10.2022  15:21 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия имела реальные причины для начала СВО на Украине, в отличии от США, начинающих войны под надуманными предлогами.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имела реальные причины для начала СВО на Украине, в отличии от США, начинающих...

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«Обвиняя Россию в непосредственной неспровоцированной агрессии против Украины, США лицемерно заявляют, что мы якобы прикрываем мнимой угрозой свое нападение на соседнюю страну, которая, дескать, встала на путь демократии.

Между тем, Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в разных концах Земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и безопасности американских граждан.

Наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу заокеанским хозяевам.

США, подчинив коллективный Запад, превратили Украину в инструмент борьбы с Россией так же, как Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы, чтобы напасть на СССР.

Как и тогда, нынешним планам Запада не суждено сбыться», – сказал Лавров.

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