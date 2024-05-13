Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

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Россия готова воевать с Западом до своей полной победы.

Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше дело правое. И если хотят на поле боя – будет на поле боя. Посмотрите, как они сейчас запричитали по поводу устойчивого, широкого продвижения наших вооруженных сил», – сказал Лавров.

Это высказывание навело переполох среди либеральных комментаторов.

«Предполагается, что МИД должен иметь альтернативный подход военному. Армия — для того, чтобы принуждать, дипломатия — чтобы договариваться. Когда дипломат ничем не отличается от генерала — то зачем он нужен?», – написал в своем тг-канале публицист Анатолий Несмиян.

Ему возражает тг-канал «Мейстер».

«Критики власти уже поспешили заявить о кризисе российской дипломатии после вырванных из контекста слов Сергея Лаврова о том, что Россия готова решать украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет. Дело дипломатов, дескать, находить возможности для диалога и переговоров, а не говорить языком военной силы. Но тот, кто внимательно слушал речь и.о. главы МИД в Совете Федерации, мог понять, что Лавров констатирует провал США и Евросоюза в их усилиях навязать всему миру «формулу Зеленского». Именно Запад сейчас находится в кризисе идей, как продвинуть на предстоящей конференции в Женеве свою воображаемую повестку, которая сильно отличается от реального расклада на земле. Ну, а у России с дипломатией как раз все в порядке – на этой неделе Владимир Путин отправится с визитом в Китай, а осенью в Сочи приедут главы МИД африканских стран для участия в форуме министерского уровня. Наш караван постепенно, но верно идет на Восток и Глобальный Юг, пока некоторые собаки лают», – написал анонимный канал.