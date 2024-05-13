Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Елена Острякова.  
13.05.2024 20:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Восток, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готова воевать с Западом до своей полной победы.

Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова воевать с Западом до своей полной победы. Об этом исполняющий обязанности министра...

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«Наше дело правое. И если хотят на поле боя – будет на поле боя. Посмотрите, как они сейчас запричитали по поводу устойчивого, широкого продвижения наших вооруженных сил», – сказал Лавров.

Это высказывание навело переполох среди либеральных комментаторов.

«Предполагается, что МИД должен иметь альтернативный подход военному. Армия — для того, чтобы принуждать, дипломатия — чтобы договариваться. Когда дипломат ничем не отличается от генерала — то зачем он нужен?», – написал в своем тг-канале публицист Анатолий Несмиян.

Ему возражает тг-канал «Мейстер».

«Критики власти уже поспешили заявить о кризисе российской дипломатии после вырванных из контекста слов Сергея Лаврова о том, что Россия готова решать украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет. Дело дипломатов, дескать, находить возможности для диалога и переговоров, а не говорить языком военной силы.

Но тот, кто внимательно слушал речь и.о. главы МИД в Совете Федерации, мог понять, что Лавров констатирует провал США и Евросоюза в их усилиях навязать всему миру «формулу Зеленского». Именно Запад сейчас находится в кризисе идей, как продвинуть на предстоящей конференции в Женеве свою воображаемую повестку, которая сильно отличается от реального расклада на земле.

Ну, а у России с дипломатией как раз все в порядке – на этой неделе Владимир Путин отправится с визитом в Китай, а осенью в Сочи приедут главы МИД африканских стран для участия в форуме министерского уровня. Наш караван постепенно, но верно идет на Восток и Глобальный Юг, пока некоторые собаки лают», – написал анонимный канал.

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