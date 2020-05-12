Лавров назвал американских политиков жертвами пропаганды

12.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Американские политики неслучайно в своих выступлениях регулярно забывают о роли Советского Союза в победе над над нацистской Германией.

Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это прискорбная история, особенно в связи с тем, что всего пару недель назад в конце апреля по поводу 75-й годовщины Встречи на Эльбе президенты Путин и Трамп выпустили совместные заявления, где были даны принципиальные оценки той победы и того вклада, который внесла та победа в современное мироустройство, где была подчёркнута необходимость продолжения таких тесных, союзнических в идеале отношений для борьбы с нынешними угрозами, которые сегодня имеют трансграничный характер, не знают никаких национальных рамок.

Понимаете, это результат довольно серьёзных процессов, которые не первый день и не первый год появились в мировом медийном пространстве», – заявил Лавров.

«Когда 27 января в Иерусалиме была торжественная церемония по поводу жертв Холокоста, все выступавшие говорили о решающем вкладе Советского Союза в победу во Второй мировой войне и конкретно в освобождение Освенцима, день освобождения которого и стал днём памяти жертв Холокоста.

К изумлению нескольких тысяч участников церемонии, представлявший США вице-президент Пенс не упомянул ни разу о Советском Союзе в очень эмоциональной, пафосной речи. Когда он дошёл до освобождения Освенцима, он сказал: «И вот 27 января 1945 года солдаты открыли ворота этого лагеря и пришли в ужас от того, что они увидели». Просто «солдаты». Чьи солдаты, какой армии, не было сказано ни слова», – рассказал глава МИД.

«Поэтому, меня, честно говоря, не удивляет, когда звучат такого рода вещи. И не потому, что мы подозреваем кого-то из конкретных американских политиков в сознательном затушёвывании истории. Это результат обработки общественного сознания, включая и политиков, как выясняется.

Они не выработали иммунитета от того, что разносит пропаганда, в которой пытаются поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы, в которой пытаются возложить на Советский Союз равную ответственность с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны», – заключил Лавров.