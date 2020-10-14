Лавров назвал единственный способ остановить бойню в Нагорном Карабахе

14.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Представители Армении и Азербайджана ради установления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе должны встречаться по линии военных и обсуждать механизмы обеспечения перемирия.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ведущим российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, конечно, переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внёс президент, потому что он контролировал наши ночные бдения. И где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Конечно, подключался и Сергей Шойгу, потому там был важно согласовать, что объявление перемирия будет не очень достаточным, если не будет механизма контроля за этим прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, должен был это предусматривать.

И за последние дни я несколько раз контактировал со своими коллегами в Баку и Ереване, то же самое делал Сергей Шойгу – общался с министрами обороны. И президент общался с лидерами конфликтующих сторон. И наш главный посыл заключается в том, что необходимо, всё-таки, встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня, и который пока никто даже не начал обсуждать.

Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил Министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам – думаю, что это является ключом к устойчивому прекращению огня, от которого страдают гражданские объекты и мирные граждане», – сказал он.

Сергей лавров пояснил, что механизмом контроля за прекращением огня должен быть контакт между военными обеих сторон и наличие в регионе объективных наблюдателей.

«В любом конфликте, когда политики и дипломаты объявляют о договорённости прекратить огонь, тут же военные согласовывают на земле, какие конкретные меры будут предприниматься, кто будет объективно наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня с обеих сторон.

Это не нечто волшебное – так было и в Приднестровье, так было и на Донбассе. Хотя там режим прекращения огня объявлялся уже не один раз, и вот только последний более-менее действует, и то только потому, что в Контактной группе были разработаны дополнительные меры. Так было и в 1994 году в Карабахе», – добавил глава МИД РФ.

Также он подчеркнул, что политическое урегулирование возможно при постепенном освобождении районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантии безопасности, и определении статуса Нагорного Карабаха.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением «на земле» вопросов безопасности», – резюмировал Лавров.