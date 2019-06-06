Лавров не подтвердил белорусский сценарий продления полномочий Путина

06.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Глава МИД РФ Сергей Лавров не подтвердил ранее публиковавшийся в СМИ сценарий продления полномочий Владимира Путина после окончания нынешнего президентского статуса, но уже в новой роли – лидера объединенного государства России и Белоруссии.

«В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на «президентский трон». Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого», – сказал Лавров в интервью агентству РБК.

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Министр также призвал не доверять информации Telegram-канала «Незыгарь», который утверждал, что причиной недавней смены посла РФ в Белоруссии, якобы, стало раздражение Минска твердой линией Михаила Бабича, который жестко настаивал на реальном воссоединении двух осколков Советского Союза.

«Мне показали пару раз телеграм-канал «Незыгарь», потому что там упоминался посол России. Я не считаю, что этот канал заслуживает такого внимания», – заявил Лавров.