|1 001 просмотров
Лавров не поедет в Лондон, в члены королевской семьи на ЧМ по футболу в Россию
Британия отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Русская служба ВВС.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Такое жесткое решение стало ответом на невыполнение Москвой британского ультиматума, суть которого состояла в том, чтобы Россия обьяснила, каким образом отравляющее вещество из которого были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, оказалось в Британии. В Лондоне уверены, что такое вещество изготовляется только в РФ.
Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне.
В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии.
“У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом”, – сказала она.
Метки: дело СКрипаля, дипломатический скандал, Сергей Лавров, Тереза Мэй
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.