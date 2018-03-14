14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Спорт, Украина

Лавров не поедет в Лондон, в члены королевской семьи на ЧМ по футболу в Россию


Британия отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Русская служба ВВС.

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Такое жесткое решение стало ответом на невыполнение Москвой британского ультиматума, суть которого состояла в том, чтобы Россия обьяснила, каким образом отравляющее вещество из которого были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, оказалось в Британии. В Лондоне уверены, что такое вещество изготовляется только в РФ.

Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне.

В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии.

“У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом”, – сказала она.

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