Лавров не пообещал присоединить Приднестровье

31.08.2022  18:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Спецоперация


Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос школьника из Приднестровья о том, когда Россия присоединит к себе эту непризнанную республику: в ходе СВО или по ее окончанию.

Вопрос прозвучал в рамках марафона Российского общества «Знание», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос школьника из Приднестровья...

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«Я не назвал бы Приднестровье российским анклавом. Это часть республики Молдова, которая имеет преимущественно русское и русскоязычное население, включая 200 тыс граждан РФ. С Приднестровьем у нас налажены очень тесные связи, включая обеспечение безопасности на этой земле, как с точки зрения сохранности огромных складов боеприпасов, так и с точки зрения миротворческой операции. Мы был очень близки к урегулированию этого конфликта где-то лет 20 назад, но Евросоюз запретил тогдашнему президенту Воронину уже парафированные договоренности», – сказал Лавров.

Он заверил, что Россия будет защищать интересы русскоязычного населения не только в Приднестровье, но и в Гагаузии.

«Что касается будущего. Сейчас и приднестровское руководство, и мы выступаем за то, чтобы возобновить прямой диалог. К этому мы призываем Кишинев. Но судя по публичным заявлениям президента Санду и ее команды, они под диктовку США прямого диалога не хотят, видимо рассчитывая на недипломатический путь решения этой проблемы. Мы внимательно следим за ситуацией и сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения в Молдове не пострадали.

Не будем забывать, что помимо Приднестровья в Молдавии есть еще Гагаузия, которая имеет особый статус. Я думаю, что молдавское руководство бросит играть в навязываемые Западом геополитические игры и задумается об интересах людей. Мы будем настаивать на таком подходе», – сказал Лавров.

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