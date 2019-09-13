13.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
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Лавров не видит проблем в непризнании Минском российского Крыма

Отказ Белоруссии официально признать российский статус Крыма, а также независимость Абхазии и Южной Осетии не создает проблем в ее отношениях с Россией.

Об этом в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» и «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии». Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится», – отметил министр.

По его словам тональность переговоров президентов Путина и Лукашенко в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге продемонстрировала, «насколько близки наши страны и народы».

«Сомнений в важности укрепления Союзного государства у нас никогда не было. Тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран — одна из важнейших «несущих конструкций» российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества», – сказал Лавров.

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