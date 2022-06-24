Лавров: Новая G8 нам не нужна – у нас все есть

24.06.2022  11:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕАЭС, Политика, Россия, Экономика


Россия не собирается создавать свою «Большую семерку» в противовес западной.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не собирается создавать свою «Большую семерку» в противовес западной. Об этом министр иностранных...

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«Нам не нужна какая-то новая G8. У нас уже есть структуры. Это структуры на евразийском пространстве, где Евразийский экономический союз активно (ЕАЭС) продвигает вместе с Китайской народной республикой интеграционные процессы, гармонизируя китайский проект «Один пояс, один путь» с планами евразийской интеграции.

К этим же планам уже вплотную присматриваются члены Ассоциации государств юго-восточной Азии (ASEAN). Ряд этих стран заключают соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Шанхайская организация сотрудничества также вписывается в эти процессы.

Безусловно это все происходит на пространстве СНГ, ОДКБ и Союзного государства Белоруссии и России. БРИКС – тоже объединение, которое все больше полагается не на западные методы ведения дел, а на более справедливые методы, которые не будут ставить в зависимость любые процессы от доминирующей роли доллара или какой-нибудь другой валюты», – сказал Лавров.

«Большая двадцатка» кажется министру более справедливым объединением. Он напомнил, что в нее полностью входит БРИКС и еще 5 стран, которые разделяют позиции БРИКС.

«А по ту сторону баррикад находится «Семерка» и те, кто ее поддерживает. Это достаточно серьезный баланс. Но и группа 20 может деградировать, если Запад будут использовать ее для нагнетания конфронтации. А ШОС, БРИКС, СНГ основаны не на диктате и требовании согласиться с реалиями однополярного мира, а на консенсусе и взаимном уважении», – сказал Лавров.

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