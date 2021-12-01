Лавров обещает жесткий ответ провокациям НАТО на Украине

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Новости Украины

Россия жестко ответит Западу на любые недружественные шаги, направленные от границ Украины.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с поручением президента добиваться долгосрочных надежных гарантий обеспечение безопасности России на западных рубежах готовим соответствующие инициативы. На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов. Чем заниматься нагнетанием напряженности и русофобской риторикой разумней объединить усилия для решения глобальных проблем», – подчеркнул министр.

По его словам положение дел на Украине находится на особом контроле МИД РФ. Россия продолжает настаивать на том, что «преодолеть внутриукраинский кризис можно только выполнением Минского комплекса мер», и видит залог успеха в прямом диалоге Киева и республик Донбасса. Глава МИД РФ заявил, что готов работать в «нормандском формате».

«Государства НАТО занимают деструктивную позицию и пытаются втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее по выражению президента в Анти-Россию. Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры сил США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны вести себя вооруженные силы России на нашей собственной территории», – сказал Лавров.