Лавров обсудил с главой МИД Германии положение боснийских сербов

18.01.2022  15:52 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Балканы, Босния, Германия, Политика, Республика Сербская, Россия


Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок ситуацию в Боснии и Герцеговине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок ситуацию в...

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«У нас с Германией есть общий интерес в том, чтобы ситуация на Балканах развивалась по позитивному сценарию. Мы, как и Германия являемся членом руководящего комитета по Боснии и Герцеговине в рамках соглашения, которое было заключено в Дейтоне. Мы заинтересованы в том, чтобы восстановить практику консенсуса в работе этого важного механизма», – сказал Лавров.

Вчера на пресс-конференции с хорватским министром иностранных дел Горданом Грлич-Радманом Лавров заявил, что Россия выступает за неукоснительное следование Дейтонским соглашениям и против попыток США превратить Боснию и Герцеговину в унитарное государство, «демонизировав» Республику Сербскую и хорватскую общину страны.

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