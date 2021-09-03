Лавров объяснил, как сел в лужу Фукуяма

03.09.2021 17:42 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Запад постепенно начинает признавать изменчивость мира, вопреки навязанным им канонам, однако до сих пор не может простить России то, что она выбралась из пропасти 90-х, в которой оказалась после развала СССР.

Об этом в ходе открытого урока для участников марафона «Новое Знание» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт «Россия виновата во всех грехах». Запад просто не может успокоиться по поводу того, что начало 90-х уже прошло, и сейчас уже совсем другая страна. А в 90-е годы на полном серьёзе Фрэнсис Фукуяма сказал: конец истории, нет больше ни коммунизма, ни социализма, ничего другого, кроме либеральной западной системы – всё, теперь во всём мире единые западные порядки. Но, как видите, сейчас уже говорят не то, что нет единых порядков, а уже продекларировал президент Байден конец эры военных вмешательств в дела других государств», – заявил Лавров.

«Поэтому если брать в расчёт эти утверждения, войны не должно быть. И уж точно мы будем полагаться не только на заверения и декларации, а будем полагаться на реальный баланс сил между нами и США как крупнейшими ядерными державами, и не допустим, чтобы этот баланс перекосился не в ту сторону», – добавил министр внешнеполитического ведомства.