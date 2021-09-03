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03.09.2021 17:42 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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Лавров объяснил, как сел в лужу Фукуяма

Запад постепенно начинает признавать изменчивость мира, вопреки навязанным им канонам, однако до сих пор...

Запад постепенно начинает признавать изменчивость мира, вопреки навязанным им канонам, однако до сих пор не может простить России то, что она выбралась из пропасти 90-х, в которой оказалась после развала СССР.

Об этом в ходе открытого урока для участников марафона «Новое Знание» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт «Россия виновата во всех грехах». Запад просто не может успокоиться по поводу того, что начало 90-х уже прошло, и сейчас уже совсем другая страна. А в 90-е годы на полном серьёзе Фрэнсис Фукуяма сказал: конец истории, нет больше ни коммунизма, ни социализма, ничего другого, кроме либеральной западной системы – всё, теперь во всём мире единые западные порядки. Но, как видите, сейчас уже говорят не то, что нет единых порядков, а уже продекларировал президент Байден конец эры военных вмешательств в дела других государств», – заявил Лавров.

«Поэтому если брать в расчёт эти утверждения, войны не должно быть. И уж точно мы будем полагаться не только на заверения и декларации, а будем полагаться на реальный баланс сил между нами и США как крупнейшими ядерными державами, и не допустим, чтобы этот баланс перекосился не в ту сторону», – добавил министр внешнеполитического ведомства.

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