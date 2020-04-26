Лавров объяснил, почему Путину не нужна новая встреча с Зеленским

26.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Россия не видит необходимости проводить еще один саммит в Нормандском формате, поскольку Украина до сих пор не выполнила договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском», – сказал министр.

Пока что, отметил Лавров, Украина уклоняется от диалога с ЛДНР. Об этом будет идти на предстоящей видеоконференции с главами МИД Франции и Германии.

«Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всём этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить «давайте скорее собираться в Берлине». Им важно демонстрировать то, что они встречаются в «нормандском формате», и одновременно как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском. Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы «нормандский формат» стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям. Они считают, что в рамках этого «нормандского формата» есть Россия в качестве «страны-агрессора», а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация», – сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что украинские политики не имеют права ссылаться на якобы необязательность выполнения Минских соглашений по Донбассу.

«Минские договоренности были одобрены СБ ООН, и тем самым обрели международно-правовую силу. В качестве таковых они должны выполняться», – сказал министр.