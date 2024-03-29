Лавров объяснил, почему Украина подозревается в причастности к теракту в «Крокусе»

Олег Кравцов.  
29.03.2024 10:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина


Россия пока не обвиняет напрямую Украину в причастности к теракту в концертном зале «Крокус», но не может игнорировать очевидные факты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия пока не обвиняет напрямую Украину в причастности к теракту в концертном зале «Крокус»,...

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«Запад активнейшим образом пытается убедить всех, что это дело рук «Исламского государства» [террористическая организация, запрещена в РФ], и больше не надо никого подозревать, прежде всего Украину. Про Киев и его непричастность говорят прямо и регулярно, и это становится навязчивым.

Мы неоднократно говорили, что не делаем каких-либо окончательных выводов, пока расследование не будет завершено. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства, но исключать очевидные версии мы просто не имеем права. Тем более эти люди бежали на Украину, когда их задержали.

Запад подозрительно активно убеждает нас. Причем не только публично — они и в контактах по линии наших дипломатических миссий говорят «Не надо подозревать Украину», не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем Украину исключать», – сказал Лавров.

Он привел цитату внесенного в реестр террористов и экстремистов начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданов, отрицающего причастность к теракту, но еще в прошлом году, имея в виду русских, заявлявшего:

«Это люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности. Справедливая ответственность в нашем понимании — только физическое устранение».

«И было множество других высказываний украинских официальных лиц, включая и Подоляка, и Ермака, и бывшего секретаря Совбеза Данилова. В том числе прямые призывы «уничтожать русню», «не хотим, чтобы Николаев и Харьков оставались хоть в чем-то русскими городами», угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически. Уверен, следствие владеет всем этим материалом, и западные коллеги, которым мы многократно об этом говорили, конечно, знают об этих высказываниях», – подчеркнул министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что «ни одна из западных стран, которые сейчас выгораживают Украину от всех обвинений, ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий».

«Единственное объяснение: Украина — это верхушка айсберга. А декларированная Западом цель — нанести стратегическое поражение России — вот это главное, и она подтверждается достаточно регулярно. Получается, тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено всё, включая прямую поддержку теории и практики нацизма. Это печально», – резюмировал Лавров.

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