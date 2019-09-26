Лавров объяснил разницу между Крымом и Косово

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Россия не будет принуждать даже своего ближайшего союзника Белоруссию к признанию российского статуса Крыма, а также независимости Абхазии и Южной Осетии, как это делали США в случае с Косово.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается признания Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом, мы никого ни к чему не принуждаем. Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косово, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками. Мы по-другому воспитаны. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой мы так бы захотели действовать. Насчет «можем» — это все равно сопряжено с тем, что нужно переступить через свои принципы», – сказал Лавров.

Одностороннее провозглашение независимости Косова 17 февраля 2008 года изначально под давлением США признали 113 государств-членов ООН. Однако уже в 2009 году начался процесс отзыва признаний.

Африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косова. До этого аналогичные действия предприняли Папуа-Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и др. Кроме того, против признания Косова последовательно выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Греция, Израиль и Испания. О возможности отзыва признания недавно заявила Венгрия.

По данным зампреда Демократической партии Косово Энвера Ходжая, в обозримой перспективе еще 10 государств могут отозвать свое признание. При этом, как сказал глава МИД Сербии Ивица Дачич, в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова, до 96 (в настоящее время, по версии Сербии, их уже менее 100), провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

Новый спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер хочет, чтобы Сербия перестала лоббировать отзыв признаний независимости Косово в мире в обмен на отмену властями непризнанной территории стопроцентного тарифа на импорт из Сербии. «Министр иностранных дел» Косово Бехджет Паколли интервью Axios обвинил Россию в покупке правительств африканских стран с целью заставить их отменить дипломатическое признание Косово.