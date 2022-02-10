Лавров объявил украинский режим неконституционным

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Новости Украины

Россия не считает необходимым выполнять Будапештский меморандум в отношении Украины.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госпожа министр упомянули про Будапештский меморандум. Мне очень жаль, что она это делает уже второй раз в этом зале, несмотря на подробные разъяснения, которые мы предоставили в ходе переговоров. Будапештский меморандум между Россией, США и Великобританией предоставлял стандартные гарантии безопасности Украине как неядерному государству. Этот меморандум не обязывал ни Россию, ни Великобританию, ни США признавать антиконституционный государственный переворот, который был совершен неонацистами и ультрарадикалами в феврале 2014 года», – сказал Лавров.

Он напомнил, что одновременно с Будапештским меморандумом была принята декларация, которую подписала и Украина, обязавшись не нарушать основополагающих принципов ОБСЕ, включающих принципов уважения прав национальных меньшинств.

«На все это Украина наплевала. Но никто никогда не навяжет необходимость в нарушение всех международных обязательств России признавать неконституционные режимы и особенно оправдывать действия этих режимов по дискриминации русскоязычного населения и представителей других национальных меньшинств, что происходит повседневно, в том числе, в законотворческой деятельности украинского режима при активной поддержке президента Зеленского», – сказал Лавров.