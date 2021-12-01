Лавров объявил Украину «потерянным случаем» и «наглой в своей агрессивности»

Новости Украины

Резонансная публикация дипломатической переписки российского МИДа с коллегами из Германии и Франции была связана с одобрением Венецианской комиссией украинского закона об особенностях государственной политики переходного периода, который «просто перечеркивает Минские соглашения».

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, где должна быть поголовная безусловная амнистия всех участников событий, записана люстрация, и прямо предписывается уголовно преследовать руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской республик. Вместо организации выборов и включения в конституцию особого статуса Донбасса там прописана гражданско-военная администрация. Записано, что вооруженные силы будут озадачены восстановить территориальную целостность страны. Тут уже обсуждать нечего», – сказал Лавров.

По его словам, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заверяли президента РФ Владимира Путина, что этот закон не будет принят.

«Но то ли поговорили в кем-то, то ли забыли, и процесс идет. Украинцы ничтоже сумняшеся послали этот закон в Совет Европы и Венецианскую комиссию, которая несмотря на обозначенную нашими членами позицию, разбирала ее с точки зрения юридической техники. В итоге написали: здесь немного подправьте, а так все окей», – сказал Лавров.

После этого было принято решение предать гласности дипломатическую переписку.

«Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Они уже долгие годы обещают нам подействовать на Киев, чтобы он был вразумлен, но ничего не происходит. Наоборот, Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям и России. В своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений. Как нам еще поступать. Пускай все знают, как наши партнеры так называемые обещают, и что у них на деле получается. Но мы никогда не будем срываться и говорить: умерла, так умерла. Пусть они это скажут. А мы будем требовать выполнения резолюции Совбеза ООН», – сказал Лавров.

При этом он отметил, что Украина – «уже потерянный случай с точки зрения выполнения данного решения Совета безопасности ООН», напомнив про высказывания президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников из Киева, а также проводимую на Украине законодательную подготовку разрушения Минских соглашений.