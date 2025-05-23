Лавров: Очень опасная тенденция – в Европе возрождается самый настоящий нацизм

Максим Столяров.  
23.05.2025 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Вслед за Украиной, нацизм начал возрождаться в странах ЕС, которые сейчас активно милитаризируются.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вслед за Украиной, нацизм начал возрождаться в странах ЕС, которые сейчас активно милитаризируются. Об...

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«На Западе не просто закрывают глаза [на преступления Украины], а с гордостью говорят – и Урсула фон дер Ляйен, и до своей отставки господин Мишель. Все функционеры в Брюсселе, защищая свою позицию по Украине, убеждая своих избирателей, что нужно затянуть пояса и подождать лучших времен, потому что сейчас надо помочь Украине.

Не до медицины, не до отопления. И они говорят, что подождать надо, потому что Украина защищает европейские ценности. Вот, делайте выводы, в чем Европа видит свои ценности», – сказал Лавров.

«Возрождается самый настоящий нацизм. И примеров тому масса, в том числе выступление нового канцлера ФРГ господина Мерца о том, что пришла пора Германии опять возглавить Европу. Такие слова произнести, это надо в общем-то быть очень большим циником.

Милитаризация Европы провозглашена как одна из магистральных задач на вторую половину десятилетия. Это очень опасная тенденция», – добавил министр.

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