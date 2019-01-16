Лавров опроверг переговоры с Японией о передаче «северных территорий»

16.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Требования Японии о передаче Курильских островов нарушают Устав ООН, который подписала страна в 1956 году.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, Японии придется признать итоги Второй мировой войны, что не должно расцениваться как ультиматум.

«Признание итогов Второй мировой войны – это не ультиматум, не предварительные условия – это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония при поддержке Советского Союза в 1956-м году стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107-я, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. Мы ничего не требуем от Японии, мы просто призываем привести практические действия наших японских соседей в соответствие с их обязательствами по Уставу ООН по Сан-Францисской декларации, по целому ряду других документов”, – сказала глава МИД РФ.

Он напомнил, что в законодательстве Японии закреплен термин «северные территории».

“Он внедрен в целый ряд законов, включая недавно принятый закон, который увязывает инициативу президента Путина и Абэ о совместной хозяйственной деятельности на островах. Увязывает с необходимостью возврата «северных территорий». Об этом никто не договаривался. И это прямо противоречит вашим обязательствам по Уставу ООН. Почему Япония – единственная страна в мире, которая не может сказать: «Я признаю итоги Второй мировой войны в полном объеме?», – заявил Лавров.