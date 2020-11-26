26.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Лавров осудил происки Запада в Белоруссии, но ещё раз намекнул Лукашенко на конституционную реформу


Россия фиксирует попытки Запада вмешаться во внутреннюю ситуацию в Белоруссии.

Об этом сегодня в Минске заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с сожалением констатировали, что наши западные коллеги во главе с США продолжают настойчиво продвигать исключительно свои интересы узкоэгоистично в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене. Мы отметили многочисленные случаи вмешательства американцев и тех, кто следует в их фарватере, во внутренние дела суверенных государств. Мы видим, как эти методы применяются в отношении Республики Беларусь», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии была стабильная. В Москве полагают, что этому будет способствовать начавшаяся в стране конституционная реформа.

«Очевидно, что нормализации обстановки пытаются помешать. Тому примеров много. И стремление радикализировать так называемых протестующих, и призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат в том числе из-за границы», – сказал Лавров.

По его словам, на совместной коллегии двух министерств, которая проходила в «подлинно товарищеской обстановке» обсуждались отношения с ЕС, участие в операциях ООН по поддержанию мира, в том числе с подключением ОДКБ, совместная работа в ЕАЭС и обеспечение международной информационной безопасности.


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