Лавров отчитал Зеленского в присутствии генсека ОБСЕ

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Владимир Зеленский не только сохранил, но и усугубил проблему невыполнения Минских договоренностей Украиной.

Об этом на пресс-конференции по результатам встречи с генсеком ОБСЕ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вновь заострили важность содействия ОБСЕ по налаживанию прямого диалога сторон конфликта – Киева и Донецка с Луганском в контактной группе, от этого пока киевские власти пытаются увильнуть. Мы напомнили миссии ОБСЕ, что она должна отображать чётко и беспристрастно нарушения режима прекращения огня. Без промедления реагировать и фиксировать в своих отчётах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны», – сказал министр.

Он напомнил, что в последнем докладе СММ ОБСЕ о гражданских жертвах конфликта наглядно и убедительно подтверждается очевидный факт, что мирные жители Донбасса главным образом страдают от действий Киева.

«Жертв от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано в три раза больше, чем пострадавших в основном от ответного огня, имею в виду на территории, подконтрольной правительству. Ожидаем публикаций аналогичного документа за весь период конфликта и доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине», – сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что мандат ОБСЕ предусматривает возможность деятельности на всей территории Украины, чем в миссии чаще всего пренебрегают.

В свою очередь генсек ОБСЕ Хельга Шмид согласилась с безальтернативностью Минских соглашений и отметила важность консенсуса в этом вопросе президентов РФ и США на недавнем российско-американском саммите в Женеве.

«Сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы поспособствовать мирному разрешению конфликта. Но это невозможно, если только все стороны, подписавшие «Минск», не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их выполнение. Важно подтвердить свою приверженность общих рамочных договорённостей, особенно достигнутых в Париже в 2019 году», – сказала она.

Лавров напомнил, что именно в Париже был одобрен документ, первым пунктам которого значилось разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе.

«Президент Зеленский отказался принимать именно этот пункт, который, как сказала сама Хельга Шмид, имеет решающее значение для благополучия людей, для того, чтобы обеспечивать их безопасность. Он высказался только за то, чтобы лишь в трёх точках такое разведение осуществить, но согласование этих точек до сих пор продолжается. Иными словами, вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, президент Зеленский эту проблему сохранил и усугубил», – констатировал глава МИД РФ.