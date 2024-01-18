Лавров ответил, чем обернётся для НАТО агрессия против Белоруссии

Владимир Гладков.  
18.01.2024 21:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 708
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия


У России и Белоруссии есть все средства для того, чтобы нападение стало для блока НАТО самоубийством.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России и Белоруссии есть все средства для того, чтобы нападение стало для блока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Министра спросили о масштабных натовских учениях у границ Белоруссии.

«Манёвры якобы рассматриваются как часть демонстрации Москве готовности альянса к войне. Как Россия и Беларусь будет удерживать натовскую агрессию?», – спросила журналистка.

«Не приведи Господь, конечно, но если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, и для этого у нас есть все необходимые средства», – ответил Лавров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть