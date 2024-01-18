Лавров ответил, чем обернётся для НАТО агрессия против Белоруссии

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У России и Белоруссии есть все средства для того, чтобы нападение стало для блока НАТО самоубийством.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министра спросили о масштабных натовских учениях у границ Белоруссии.

«Манёвры якобы рассматриваются как часть демонстрации Москве готовности альянса к войне. Как Россия и Беларусь будет удерживать натовскую агрессию?», – спросила журналистка.

«Не приведи Господь, конечно, но если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, и для этого у нас есть все необходимые средства», – ответил Лавров.