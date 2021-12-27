Лавров ответил на вопрос о членстве России в НАТО

Североатлантический альянс не представляет собой организацию равноправного партнерства.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о гипотетическом членстве России в НАТО, Лавров отметил, что США не воспримут включения в Альянс членов, которые могут с ними соперничать.

«Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза. Он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Отсюда и такая истерика по отношению к возвышению Китая, который возвысился потому, что принял правила игры, которые Запад внедрил в мировую экономику, в мировые финансы, и в рамках этой глобализации по правилам Запада и переиграл Запад на его же поле», – сказал министр.

«Сейчас требует Вашингтон, Брюссель менять правила в ВТО, реформировав Всемирную торговую организацию. Причем прямо говорит, что этим должны заниматься Америка и Европа, а остальным не надо думать об этом: «Мы вам потом скажем, как быть», – заявил Лавров.