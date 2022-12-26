Лавров озвучил план России в условиях санкций Запада

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У РФ есть достаточно надёжных, проверенных партнёров для того, чтобы выстоять в условиях западных санкций.

Об этом в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время «триумфального» визита в США Зеленский заявил, что справедливый мир – это никаких компромиссов. Это ровно то, чем сейчас руководствуются и его хозяева. «Никаких компромиссов, мы будем диктовать нашу волю». Именно поэтому нужно победить Россию не только на поле боя, как они говорят, но нанести ей стратегическое поражение, чтобы никому неповадно было. Вот, в чём состоит специфика момента, и подавляющее большинство стран мира прекрасно это видят и понимают. Да, нужно какое-то время, чтобы избавиться от этих пут западной долларо-ориентированной, ориентированной на функционирование с Западом, созданных механизмов мирового развития, обслуживания мировой экономики. Нужно время. Слишком глубоко увязли в эту систему практически все страны за период послевоенный», – сказал глава МИД,

Он заверил, что сломить Россию не удастся.

«Я уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать очень серьёзное сокращение возможностей Запада рулить в мировой экономике так, как ему хочется. И, хочет он или не хочет, придётся договариваться. Мы за Западом бегать не собираемся. Они разорвали практически все отношения. У нас есть, с кем развивать взаимодействия в экономике, в социальной, культурной, в спортивной сфере. Мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. С теми, с кем мы, порой, очень сложные достигали компромиссы, но когда они достигались, никто никого не обманывал. С Западом всё ровно наоборот», – добавил Лавров.