Лавров: Переговоры будут только в случае согласия Киева на федерализацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Москва отказывается от новых переговоров по судьбе Донбасса.

Лавров привел в пример письмо Алексея Резникова, нового министра обороны Украины, до недавнего времени занимавшего пост главы министерства «по временно оккупированным территориям».

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«Весь текст письма посвящен только одному: Минские соглашения якобы не имеют никакой юридической силы. О чем мы еще можем говорить? Если мы начинаем встречаться на таком фоне, то в ту же секунду представители киевского режима будут говорить, что, раз русские сели за стол переговоров в «нормандском формате», значит, они признают то, как украинцы трактуют Минские договоренности. Такого не будет», – отрезал Лавров.

По его словам, Украина должна согласиться на начало федерализации, которую предусматривают Минские соглашения, предоставляющие особый статус ЛДНР.

«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как всё, что было записано в прежних решениях будет выполнено Киевом. Это и особый статус Донбасса, согласованный с республиками, и закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент федерализации, децентрализации, как это записано в Минских договоренностях. Это и безусловная амнистия, и проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом и Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ. Вот и всё. После этого восстанавливается полноценный контроль руководства украинского государства над неконтролируемой им сейчас частью границы с Россией. Никто этого не может отрицать. Это черным по белому написано в Минских договоренностях», – напомнил министр.