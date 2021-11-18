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18.11.2021 23:37
(Мск), Москва,
Михаил Рябов
 
Дзен, Минский процесс, Политика, Россия
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Лавров: Переговоры будут только в случае согласия Киева на федерализацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Москва отказывается от новых переговоров по судьбе...

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Москва отказывается от новых переговоров по судьбе Донбасса.

Лавров привел в пример письмо Алексея Резникова, нового министра обороны Украины, до недавнего времени занимавшего пост главы министерства «по временно оккупированным территориям».

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«Весь текст письма посвящен только одному:  Минские соглашения якобы не имеют никакой юридической силы. О чем мы еще можем говорить? Если мы начинаем встречаться на таком фоне, то в ту же секунду представители киевского режима будут говорить, что, раз русские сели за стол переговоров в «нормандском формате», значит, они признают то, как украинцы трактуют Минские договоренности. Такого не будет», – отрезал Лавров.

По его словам, Украина должна согласиться на начало федерализации, которую предусматривают Минские соглашения, предоставляющие особый статус ЛДНР.

«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как всё, что было записано в прежних решениях будет выполнено Киевом. Это и особый статус Донбасса, согласованный с республиками, и закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент федерализации, децентрализации, как это записано в Минских договоренностях. Это и безусловная амнистия, и проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом и Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ. Вот и всё. После этого восстанавливается полноценный контроль руководства украинского государства над неконтролируемой им сейчас частью границы с Россией. Никто этого не может отрицать. Это черным по белому написано в Минских договоренностях», – напомнил министр.

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