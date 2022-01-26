Лавров поблагодарил военные заводы за «кольт в кармане»

МИД РФ стало легче проводить внешнюю политику после успехов российских предприятий ВПК и Вооруженных сил.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем успешнее будет страна развиваться, тем эффективнее мы сможем отстаивать наши интересы на мировой арене. Ситуация с нашим военно-промышленным комплексом – ярчайшее тому доказательство.

Когда ВПК сделал колоссальный прорыв, и российские Вооруженные силы стали тем, что они сейчас представляют, тональность разговора с нами изменилась. Это не значит, что нужно во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится в американской пословице: «когда кольт в кармане, с тобой вежливей разговаривают», – сказал Лавров.