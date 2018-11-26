26.11.2018, Москва, Галина Шершнева
 
Мнение, Политика, Украина
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Лавров пообещал, что на Украине будет интересно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что миру еще предстоит увидеть последствия вчерашней украинской провокации в Керченском проливе.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Уже запущен процесс объявления военного положения на Украине. Господин Турчинов уже сказал, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи. Скучно не будет наблюдать за тем, как эта вот власть украинская пытается вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно», – сказал Лавров.

Он раскритиковал Запад, который позволяет киевским властям даже прямые призывы к терроризму.

«Когда официальные лица Украины впрямую, открыто, гласно, публично призывали взорвать Крымский мост, я что-то не слышал из Брюсселя призыва к украинским властям урезонить своих представителей и прекратить совершать террористические акты», – сказал Лавров.

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