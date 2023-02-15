Лавров пообещал додавить генсека ООН, отказывающегося расследовать подрыв «Северных потоков»

Россия готовит специальное заседание Совета безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северные потоки».

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, генеральный секретарь ООН уже сказал, что у ООН нет полномочий осуществлять такие расследования.

При всем уважении, мы с такой позицией не согласны. Потому что в сирийском Идлибе, который неподконтролен правительству, генеральный секретарь, никого не спрашивая, создал команду по расследованию. Она съездила и представила очень двусмысленные выводы.

Поэтому опытному дипломату господину Гуттеришу не нужно стесняться заниматься изучением фактов, которые сейчас представлены всему миру, и которые очень трудно опровергать.

Я думаю, от этой функции генеральному секретарю будет очень трудно отойти», – сказал Лавров.