Лавров пообещал додавить генсека ООН, отказывающегося расследовать подрыв «Северных потоков»

Елена Острякова.  
15.02.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ООН, Политические диверсии, Россия, США


Россия готовит специальное заседание Совета безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северные потоки».

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит специальное заседание Совета безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северные потоки». Об этом...

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«Будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, генеральный секретарь ООН уже сказал, что у ООН нет полномочий осуществлять такие расследования.

При всем уважении, мы с такой позицией не согласны. Потому что в сирийском Идлибе, который неподконтролен правительству, генеральный секретарь, никого не спрашивая, создал команду по расследованию. Она съездила и представила очень двусмысленные выводы.

Поэтому опытному дипломату господину Гуттеришу не нужно стесняться заниматься изучением фактов, которые сейчас представлены всему миру, и которые очень трудно опровергать.

Я думаю, от этой функции генеральному секретарю будет очень трудно отойти», – сказал Лавров.

Он назвал статью американского журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» «мужественным выступлением». Министр считает, что эта статья «не пророссийская и антиамериканская». Просто журналист, по его мнению, «хочет, чтобы его страна была честной».

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