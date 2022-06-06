Лавров пообещал отодвинуть линию фронта подальше от России

06.06.2022  14:45 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ответ на поставку Западом дальнобойных ракетных системы Украине, Россия будет еще дальше отодвигать линию фронта.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на поставку Западом дальнобойных ракетных системы Украине, Россия будет еще дальше отодвигать...

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По словам Лаврова, эта линия будет отодвинута до того расстояния, с которого территории России не смогут угрожать.

«Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить – чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, из-за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», – заявил Лавров.

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