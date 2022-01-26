Лавров пообещал «рассосать» очередь за российскими паспортами в Приднестровье

26.01.2022  15:38 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Политика, Приднестровье, Россия


Консульское обслуживание граждан РФ в Приднестровье, остановленное из-за эпидемии коронавируса, будет возобновлено.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Консульское обслуживание граждан РФ в Приднестровье, остановленное из-за эпидемии коронавируса, будет возобновлено. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы туда направили оперативно, как только коронавирусная ситуация позволила, инспекцию. Они побывали в Тирасполе, все подробно посмотрели и сейчас внесли свои предложения о необходимом оборудовании и персонале, который должен туда направиться на помощь временному консульскому пункту. Я думаю, что мы в ближайшее время очередь рассосем», – сказал Лавров.

По его информации, очередь приднестровцев за оформлением российских паспортов составляет несколько десятков тысяч человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть