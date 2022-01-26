Лавров пообещал «рассосать» очередь за российскими паспортами в Приднестровье

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Консульское обслуживание граждан РФ в Приднестровье, остановленное из-за эпидемии коронавируса, будет возобновлено.

Об этом сегодня в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос депутата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы туда направили оперативно, как только коронавирусная ситуация позволила, инспекцию. Они побывали в Тирасполе, все подробно посмотрели и сейчас внесли свои предложения о необходимом оборудовании и персонале, который должен туда направиться на помощь временному консульскому пункту. Я думаю, что мы в ближайшее время очередь рассосем», – сказал Лавров.

По его информации, очередь приднестровцев за оформлением российских паспортов составляет несколько десятков тысяч человек.