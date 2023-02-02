Лавров пообещал Западу сюрпризы к годовщине СВО – «Нуланд на это глубоко наплевать»
МИД РФ намерен сорвать Западу «широкое празднование» годовщины СВО, опубликовав факты причастности США к биологическим лабораториям на Украине и подрыву газопроводов «Северный поток».
Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нашей дипломатии предстоит делать все, чтобы задуманные на конец февраля и приуроченные к годовщине начала СВО антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад с киевским режимом активно прорабатывает, не оказались единственными мероприятиями, привлекающими внимание мирового сообщества.
Мы тоже готовим некоторую отчетность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить. А это не только военно-биологические программы США, от которых они пытаются открещиваться. Врут, как всегда.
Это не только прямое участие в США во взрывах «Северных потоков». Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила. Много о чем нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии», – сказал Лавров.
Журналист Сергей Мардан считает такие методы МИДа недостаточными.
«Почему Лавров не позвонил Нуланд и не спросил прямо: Мадам, почему вы радуетесь чужой беде? И не опубликовал ее ответное блеянье через ТАСС? Какой смысл говорить про «явку с повинной», когда самой Нуланд на это глубоко наплевать? Наша дипломатия должна быть жесткой, а не ироничной. Иначе, смысла в этой дипломатии никакого нет», – написал Мардан в своем ТГ-канале.
На пошлой неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе заявила: администрация Белого дома рада, что «Северный поток — 2» теперь «груда металла на дне моря».
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