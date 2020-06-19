Лавров поощрил наезд белорусского коллеги на западных послов

19.06.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал чепухой информацию оппозиционных СМИ о том, что глава Госконтроля Белоруссии Иван Тертель вел себя агрессивно в отношении западных дипломатов на встрече, посвященной аресту кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Об этом Макей заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется употребить недипломатическое выражение – абсолютная чепуха», – начал Макей.

«Пожалуйста – мы привыкли», – поддержал его Лавров.

Ободренный белорусский министр продолжил в том же духе.

«Не знаю, кто мог сказать такую ерунду. Если дипломаты рассматривают приглашения в МИД и доведение до них подобной информации – как агрессивность со стороны государственных органов, то возникает вопрос, тот ли дипломат здесь находится, правильно ли он выполняет свою работу», – отметил Макей.

Он признал, что сам на вчерашней встрече резко отреагировал на реплику одного из дипломатов.

«Для нас важно, чтобы иностранные дипломаты, аккредитованные здесь, должны направлять в столицы своих государств объективную информацию, основанную на словах как оппонентов власти, так и самой власти. Не дело, когда информация берется только из оппозиционных источников и подается как объективная картина», – посетовал Макей.

Он пообещал, что его ведомство будет и дальше продолжать практику информирования западных дипломатов.

«Если кто-то рассматривает это как агрессивный аспект, значит, могут не приходить», – заключил белорусский министр.

Напомним, белорусские силовики задержали наиболее перспективного конкурента руководителя страны на предстоящих президентских выборах за якобы совершенные им в должности председателя правления «Белгазпромбанка» экономические преступления.

Это спровоцировало акции протеста в Минске. Несмотря на усилия белорусского МИДа, сегодня ЕС выступил с осуждением действий властей.