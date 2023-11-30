Лавров послал важный сигнал по судьбе Приднестровья

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Глава МИД России Сергей Лавров поставил Молдову в один ряд с Грузией и Украиной, которые, выбрав путь антироссийских марионеток Запада, потеряли свои территории.

Об этом Лавров заявил на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.

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«В ряду сорванных попыток решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ – и «меморандум Дмитрия Козака», который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. Натовский и есовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишинёвом и Тирасполем документ. Сейчас убивают и формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Каждой стране, где сейчас активничают западные эмиссары, фонды и т.н. НПО, стоит задуматься», – сказал Лавров.