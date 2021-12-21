Лавров посоветовал главе боснийского МИДа избавиться от Верховного представителя

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Сочи министра иностранных дел Боснии и Герцеговины, бошнячку Бисеру Туркович.

В ходе общения российский министр предложил боснийской коллеге, чтобы ее страна вышла из зависимости от аппарата Верховного представителя по БиГ (OHR – Office of the High Representative).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», между Лавровым и Туркович была достигнута договоренность об открытии филиала посольства России в столице Республики Сербской – Баня-Луке.

При этом глава российского МИД заявил о том, что Россия поддерживает независимую Боснию и Герцеговину, ее территориальную целостность и суверенитет. А также Дейтонское мирное соглашение и, в соответствии с ним, равенство трех государствообразующих народов и двух энтитетов Боснии и Герцеговины. Но при этом Лавров отметил, что для России недопустимо управление боснийским государством извне, а также влияние зарубежных стран на его политику.

«Россия выступает за закрытие аппарата Верховного представителя в БиГ, а нынешний Верховный представитель Кристиан Шмидт незаконен и его фигура не является консенсусом для всех трех государствообразующих народов БиГ, – отметил Лавров. – Шмидт не был избран в Совете Безопасности ООН, поэтому народ БиГ должен выступить с инициативой по закрытию OHR. Россия поддержит этот сценарий, но также и все, что способствует стабилизации».

В свою очередь одна из помощниц негласного лидера бошнякской общины Бакира Изетбеговича, министр иностранных дел Бисера Туркович, заявила, что боснийские граждане были напуганы после того, как Народная скупщина Республики Сербской приняла решение о передаче полномочий от государства на уровень энтитета. Она считает, что выполнение этих решений «может поставить под угрозу мир и прогресс не только в БиГ, но и в регионе». Поэтому открытые вопросы должны решаться «институтами, а не односторонними заявлениями и шагами».

При этом, по словам представительницы сараевской элиты, присутствие OHR необходимо до тех пор, пока БиГ не станет функциональным государством».

«Сотрудничество между двумя странами находится на удовлетворительном уровне, но его также необходимо улучшить. Россия входит в список крупнейших инвесторов БиГ и является для нас важным энергетическим партнером. Рынок БиГ невелик по сравнению с российским, и поэтому дефицита больше. Увеличение экспорта из БиГ в Российскую Федерацию поможет экономике нашей страны, над чем мы будем работать», – заявила дипломат.