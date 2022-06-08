Лавров поставил на место украинского журналиста

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Украинский журналист устроил скандал на совместной пресс-конференции министров иностранных дел России и Турции в Стамбуле. Он потребовал дать ему слова, хотя это и не было предусмотрено протоколом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров успокоил дебошира.

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«Мы же не на Украине, а в Турции – свободной стране», – сказал он.

Дорвавшись до микрофона, украинец поинтересовался, «что из украденного на Украине, помимо зерна, России удалось продать». Лавров заставил его повторить вопрос, а затем ответил.

«То есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю – мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично – избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никакого препятствия нет. Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он чем-то ещё там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море», – сказал российский министр.

Нарушителем спокойствия был уроженец Евпатории Муслим Умеров, работающий на меджлисовский телеканал ATR.

Умеров (в правом нижнем углу) с коллегами

Правда, памятуя скандал, устроенный в прошлый раз замдиректора этого телеканала Османом Пашаевым, Умеров был аккредитован на пресс-конференцию от работающего на западные гранты «Суспiльне» ТВ.

«Нашего Муса лишил вопроса русский куратор, который указывал турецкому модератору, кому можно спрашивать… Но Мус не был бы Мусом, если на последней минуте не вырвал бы микрофон, и от лица Суспільного не задал вопрос про награбленное в Буче. Как и 10 марта фурор у всех европейских СМИ», – хвалится устроенной провокацией Пашаев в своем блоге.

Осман Пашаев