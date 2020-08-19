Лавров потребовал от ЕС не лезть в белорусские дела

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Вмешательство некоторых стран ЕС в возникший после президентских выборов белорусский кризис – это прямая попытка навязать суверенной стране выгодные для себя порядки, цинично сопровождающаяся риторикой о правах человека и демократии.

Об этом в комментарии для телеканала «Россия 1» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходящее в Белоруссии нас весьма тревожит. Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина», – заявил Лавров.

«То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента – это всё не про Лукашенко, права человека и демократию. Это всё про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира», – подчеркнул глава МИДа.

Он напомнил, что если в каких-то странах видят изъяны в том, как были организованны выборы, то Белоруссия, прежде всего – это суверенное государство со своими Конституцией законами и прочим.

«Во-вторых, если все мы руководствуемся своими обязательствами, то в ОБСЕ есть Бюро по демократическим институтам и правам человека. Одной из его функций является наблюдение за национальными выборами в странах-участницах ОБСЕ. Это записано в обязательствах, под которыми поставлены подписи всех без исключения государств этой уважаемой организации.

Сейчас нам говорят, что нарушения в ходе предвыборной и избирательной кампаний были очевидны, они зафиксированы добровольными наблюдателями, в соцсетях, на видеороликах и т.д. Само это Бюро, которое должно наблюдать за выборами, заявляет, что не поехало в Белоруссию, так как ему поздно прислали приглашение», – отметил Лавров и добавил, что это, «мягко говоря, неправда», потому что единственным обязательством Белоруссии как страны-участницы ОБСЕ является «приглашать международных наблюдателей на национальные выборы».

При этом он отметил, что БДИПЧ по-разному подходит к наблюдению за выборами к востоку и западу от Вены – куда-то направляются 800 человек, куда-то 12, а куда-то вообще никто, например, в отдельные страны Прибалтики, несмотря на то, что сотни тысяч людей в Эстонии и Латвии лишены права голоса, поскольку имеют «позорный для Евросоюза» статус «неграждан».

Также он напомнил, что многие годы Россия вместе с партнерами по СНГ предлагали раз и навсегда ввести всем понятные правила наблюдения за выборами, однако всякий раз Москве отвечали отказом. Причём как правило более рьяно отвечали страны, которые сейчас громко заявляют, что Бюро не смогло поехать наблюдать за выборами, потому что его не пригласили.

«Когда отказывали в разработке таких критериев, нам заявляли, что «двусмысленность» и «гибкость», которыми это Бюро наделено, являются «золотым стандартом», и его нужно всячески лелеять. Нет нужды объяснять, что такая «двусмысленность», сохранившаяся в функциях Бюро, нужна с одной целью – манипулировать им по разумению тех, кто там составляет костяк сотрудников. А костяк сотрудников – это члены НАТО и Евросоюза.

Поэтому Бюро, если бы оно руководствовалось тем, что на самом деле согласовано странами-членами, не должно было «вставать в позу» и говорить, что «позвали слишком поздно». Они должны были ехать и наблюдать – тогда бы у них было больше оснований заявлять о тех нарушениях, которые они сейчас всячески раздувают», – добавил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что вышесказанное не означает, что выборы в Белоруссии были идеальными. Однако, отметил Лавров, это не означает, что нужно использовать ситуацию, чтобы сделать максимально провокационным и без того непростой диалог между властью и обществом.

Лавров осудил кампанию по распространению в видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационных призывов, в том числе по отношению к силовикам путем применения против них грубой силы.

Также он выразил уверенность, что белорусы смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику – «вы или с Россией, или с Европой». Он напомнил, что во время майданов на Украине в 2004 и в 2014 годах именно с такой логикой «или-или» выступали многие официальные лица государств-участников ЕС.

«Когда сейчас говорят о «посредничестве» – мы слышим предложения из Литвы и Польши, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником, – я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего, белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество – единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги «посредничали» в 2014 году в ходе майдана в Киеве.

Тогда уважаемые представители Европейского союза «посредничали», достигли договоренностей, и все мы помним, что из этого вышло. Убежден, что белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации. Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов», – заключил Сергей Лавров.