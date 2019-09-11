Лавров потребовал от Молдавии не притеснять русских

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Российская сторона поставила перед Молдавией вопрос о сохранении русского языка в этой стране.

Об этом сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подняли вопрос о необходимости принять меры по сохранению позиций русского языка в Молдове, и наши коллеги приняли это к сведению. Рассчитываем, что это позволит не допустить искусственного сужения пространства для русскоязычных и русских жителей Молдовы», – сказал Лавров.

По его словам, стороны также договорились принять меры к тому, чтобы отказаться от нарушения безвизового режима, от применения запретительно-ограничитальных мер в отношении граждан друг друга.

«Обратили внимание на необходимость обеспечивать права журналистов на свободу профессиональной деятельности, недопущению дискриминационной политики в отношении СМИ. Такие действия предыдущим правительством Молдавии предпринимались в отношении русскоязычных СМИ», – сказал Лавров.

Ранее власти Молдавии неоднократно не разрешали въезд в республику российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В Молдавию также не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Последние случаи не допуска российских журналистов произошли в июне.