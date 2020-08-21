21.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Лавров потребовал от Украины не морочить голову


Украина каждый раз придумывает все новые отговорки, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства при подписании минских документов об урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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Он напомнил, что в Минских соглашениях, одобренных СБ ООН и подписанных Киевом, зафиксировано положение о фиксации в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам министра, конституционное закрепление особого статуса Донбасса – ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем.

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств.

Для решения конфликта нужно также перестать «подливать масло в огонь», чем продолжают заниматься США, в том числе за счет поставок вооружений Киеву. Невольно возникает вопрос: а действительно ли хотят в Вашингтоне установления мира на Украине, о чем их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун?», – резюмировал Лавров.


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