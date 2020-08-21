Лавров потребовал от Украины не морочить голову

21.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Украина каждый раз придумывает все новые отговорки, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства при подписании минских документов об урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он напомнил, что в Минских соглашениях, одобренных СБ ООН и подписанных Киевом, зафиксировано положение о фиксации в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам министра, конституционное закрепление особого статуса Донбасса – ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем.

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств.

Для решения конфликта нужно также перестать «подливать масло в огонь», чем продолжают заниматься США, в том числе за счет поставок вооружений Киеву. Невольно возникает вопрос: а действительно ли хотят в Вашингтоне установления мира на Украине, о чем их представители не перестают заявлять с высоких международных трибун?», – резюмировал Лавров.