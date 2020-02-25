Лавров потребовал приструнить Украину

25.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти, наплевав на Венецианскую комиссию, проводят дискриминационные инициативы, которые не только противоречат международным обязательствам Киева, но и нарушают Конституцию Украины.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своём обращении к Совету ООН по правам человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не может не вызывать удивление то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине. Принятые там законы «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «Об образовании» и внесённые сейчас в Верховную раду законопроекты «О медиа» и «О противодействии дезинформации», носят откровенно дискриминационный характер, попирают права национальных меньшинств, де-факто устанавливают государственную цензуру.

Эти нововведения не только противоречат международным обязательствам Киева, но и нарушают Конституцию Украины. Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления этой ситуации», – заявил Лавров.

«Считаю принципиально важным, чтобы Совет по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств. Не будем забывать, что этого требует и одобренные Совбезом ООН Минские договорённости, которым нет альтернативы», – добавил глава МИД РФ.