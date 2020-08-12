Лавров потребовал вразумить Украину

12.08.2020, Москва, Владимир Гладков

За отдельными шагами украинской стороны, которые можно отмечать как позитивные, глухой стеной стоит общий концептуальный подход Киева к Минским договоренностям, не выдерживающий никакой критики.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы полностью поддерживаем необходимость выполнения всех достигнутых в Париже договоренностей, пока это далеко не так. Согласен, что нужны подвижки со всех сторон – Киева, Донецка и Луганска.

Но в этой связи еще раз обращаем внимание наших германских и французских коллег как участников нормандского формата, соавторов Минских договоренностей на заявления, звучащие из Киева: вице-премьер Резников, представляющий Киев в одной из структур Контактной группы, заявляет, что Минские договоренности устарели, президент Зеленский говорит, что хочет, чтобы ему объяснили, что эти договоренности означают, мол, каждую надо расшифровать, а вновь назначенный главным переговорщиком в Контактной группе Кравчук публично заявляет, что Порошенко зря их подписал, но тем не менее соглашается возглавлять процесс по их выполнению. Тут много странного», – отметил Лавров.

«Согласен, что нужно всячески поощрять конкретные шаги, происходящие «на земле», в целом имеющие позитивный характер. Но, во-первых, они касаются ограниченного количества договоренностей, а во-вторых, не будем «за этими деревьями не видеть леса», а «лес» заключается в общем, философском, концептуальном подходе Киева к Минским договоренностям, их статусу.

Здесь мы очень рассчитываем, что Германия и Франция все-таки вразумят своих коллег в Киеве и объяснят им безальтернативность работы в полном соответствии с тем, что записано в Минских договоренностях», – добавил представитель МИД.