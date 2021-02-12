Лавров поздравил сербского коллегу Селаковича с Днем государственности Сербии

12.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил поздравительное письмо с Днем государственности Сербии главе сербского МИД Николе Селаковичу.

Об этом сообщает сайт МИД Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем письме Лавров выразил уверенность в том, что Россия и Сербия в духе стратегической дружбы приложат максимум совместных усилий для того, чтобы как можно скорее победить пандемию COVID-19.

«Желаю крепкого здоровья, реализации профессиональных и личных планов, а дружественной Сербии – счастья, мира и благополучия, – говорится в послании министра иностранных дел России. – Пусть в этот важный для всех сербских граждан день их дома наполняться радостью и надеждой на светлое будущее».

Лавров также сообщил, что рассчитывает на продолжение динамичного двустороннего диалога с целью укрепления всестороннего сотрудничества между двумя странами и реализации намеченных инициатив. Он поблагодарил за теплый прием, оказанный ему в Белграде в декабре прошлого года, и добавил, что надеется на новую встречу в ближайшее время.

День государственности Сербии традиционно отмечается 15 февраля, наряду с православным праздником Сретенья Господня. Он был учрежден в память о первом сербском восстании 1804 года против османов, а затем первой сербской Конституции 1835 года, принятой в тот же день.