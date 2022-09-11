Лавров предложил Зеленскому переговоры о мире

Новости Украины

Россия по-прежнему сожалеет, что Киев под давлением Запада сорвал весеннюю Стамбульскую сделку и предлагает новые переговоры о мирном соглашении.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться. Свежий исторический пример. В конце марта с.г. в Стамбуле была достигнута договорённость на основе внесённых украинской делегацией предложений. Мы поддержали этот подход, но затем украинцы сами от него отказались. Через два дня была устроена провокация в н.п. Буча. До сих пор не можем получить информацию, которую запрашиваем у западных коллег. Те, кто громко возмущался и взваливал всю вину на Российскую Федерацию, так и не могут нам ответить на вопрос о том, можно ли хотя бы получить фамилии людей, которые, по их заверениям, были «замочены» российской армией», – сказал Лавров в интервью российскому ТВ.

На просьбу прокомментировать оценку, что «европейские политики ведут себя не как «зрелые», а как «тинейджеры», министр ответил:

«Все время подчеркивал, что мы хотели бы вести с ними дела по-взрослому», – сказал Лавров.

Его слова вызвали недоумение военного эксперта Владимира Орлова.

«Хотите вести дела «По взрослому», тогда сегодня ночью уничтожите все политическое и военное руководство Украины. Возможности у вас для этого есть. А есть ли у вас для этого политическая воля? Вопрос не в том, что вы хотите, а вопрос в том, на что вы готовы пойти ради того, что вы хотите», – указал Орлов.

Он уточнил свою мысль:

«Я от нашей власти не требую ничего более того, чего эта власть сама обещала и на что сама взяла обязательства, в том числе и передо мной, как частью Российского народа. Власть в лице Президента моего государства заявила – что цель Специальной военной операции на Украине, это демилитаизация и денацификация этой территории. И я это категорическим образом поддерживаю. Значит, наша власть в рамках своего обещания должна уничтожить все общественные, социальные, политические и экономические институты той нацифицированной и бандеризированной Западом Украины, против которых была объявлена Специальная военная операция. А вместо этого, я вижу «добрую волю», странные «маневры» и заявление Лавнова, что они готовы дальше договариваться с «Киевским режимом». Если бы Лавров вышел… и сказал, что позиция Российской власти в отношении Киевского режима – никаких переговоров, только безоговорочная капитуляция этого проамериканского бандеровского режима, то я бы Лаврова категорическим образом поддержал. Но он сказал, то что сказал», – уточнил Орлов.