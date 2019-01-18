Лавров предостерег Германию от попыток затянуть Украину в Керченский пролив
Германия и Франция хотят организовать экспертную комиссию которая будет наблюдать за судоходством в Керченском проливе.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам российского министра, соответствующее предложение в Москву привез глава немецкой дипломатии, а предварительная договоренность была достигнута во время саммита G20 в Буэнос-Айресе.
«Это предложение Германии, мы только что его получили, мы должны его изучить. Могу сказать только одно – уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. Там лоцманская проводка присутствует и так далее. Президент Путин тут же согласился”, – рассказал Лавров.
Он уточнил, что через какое-то время канцлер Меркель попросила, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими, на что также согласилась российская сторона.
“Но пока никаких приездов мы не наблюдаем. А сегодня господин Маас передал мне предложения, которые как-то упаковывают эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной. Мы сказали честно – если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель – это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался «Нормандский формат» с формулой Штайнмайера», – заявил Лавров.
Метки: Ангела Меркель, Владимир Путин, Керченский пролив, Сергей Лавров
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